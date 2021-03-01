Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров планирует подписать ряд двусторонних соглашений во время своего визита в Казахстан. Об этом киргизский лидер заявил в интервью агентству «Казинформ».

"Между нами не должно быть ни одного нерешаемого вопроса», — сказал Жапаров. По его словам, между двумя странами нет нерешенных вопросов. Новые малозначительные вопросы стороны решать через переговоры, добавил президент.

Он также поддержал интеграционные процессы в Туркестане. Киргизский лидер считает, что разобщение между странами региона может привести к негативным последствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−3 марта Садыр Жапаров по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев посетит с официальным визитом Нур-Султан.

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