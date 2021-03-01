Москва, , 12:24 — REGNUM Заявления Дональда Трампа на конференции консерваторов показывают, что он продолжает гнуть свою линию даже после ухода из Белого дома, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Он по-прежнему отрицает свое поражение на выборах, обвиняя чиновников в краже голосов избирателей. Трамп критикует как новую администрацию за ее первые шаги, так и своих однопартийцев, которые голосовали за его импичмент.

Так Трамп позиционирует себя не только в качестве главного оппозиционера Джо Байдену, но и в качестве лидера Республиканской партии. Первоочередной целью он ставит победу партии на выборах 2022 года, а второй — возвращение «президента-республиканца» в 2024 году.

Будет ли сам Трамп участвовать в выборах? В истории США был лишь один подобный прецедент, когда Гровер Кливленд стал 22-м и 24-м президентом США. Повторить это будет крайне сложно.

Трамп является токсичной фигурой после захвата Белого дома, но миллионы избирателей ему еще верят. И чем хуже будет идти восстановление экономики США под управлением демократов, тем больше людей будут голосовать за республиканцев.

Но и саму Республиканскую партию ждет непростой выбор: поддерживать ли одиозную фигуру Трампа или же искать нового лидера», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп не исключил своего участия в будущей президентской гонке.

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