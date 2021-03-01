Пекин, 1 марта, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Дизайнер Рафал Чанецки из Китая представил эскизы, на которых показал, как бы могла выглядеть внедорожная версия суперкара Bugatti Chiron. Изображения автомобиля размещены на странице художника в социальной сети Instagram.

Rafał Czaniecki / Instagram Эскизы внедорожника Bugatti Chiron

Свою версию автомобиля Чанецки назвал Terracross. Модель похожа на гоночный багги с ячеистыми дисками и запасным колесом на багажнике. Отдельно стоит отметить, что по задумке дизайнера, вместо зеркал заднего обзора у Terracross должны быть установлены датчики, которые сканируют пространство и помогают водителю при движении выбрать оптимальную траекторию.

«Этот проект — результат моих экспериментов и работы по 3D-моделированию», — добавил дизайнер.

Ранее американский дизайнер Чип Фуз представил альтернативную версию спорткара Chevrolet Corvette поколения С8 со средним расположением мотора. По мнению художника, дизайнеры американской компании создали модель, которая «не отражает фирменного стиля оформления Corvette».

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