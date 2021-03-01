Киев, , 12:24 — REGNUM На Украине готовится реформа суда, после которой бюрократические процедуры могут переместиться в онлайн. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 марта во время форума «Украина 30».

«Мы желаем, и обязательно сделаем, суд в смартфоне. Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, что минимизирует коррупцию и злоупотребления», — сказал глава государства.

Он также сообщил, что на Украине может появиться суд присяжных, однако данный вопрос ещё только предстоит детально обсудить.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого в «захвате» полномочий.

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