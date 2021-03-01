Саранск, , 12:22 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Мужчина 1955 года рождения поступил в Рузаевскую центральную больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь 2 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 162 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в регионе выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 48 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 882 случаев.