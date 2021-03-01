Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Оно связано с намеренным обнародованием данных о пассажирах рейса, которым летел оппозиционер Алексей Навальный в день своего отравления. Об этом 1 марта сообщает газета «Коммерсантъ».

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Подозреваемым по делу проходит майор полиции из Санкт-Петербурга. В ходе проверки МВД выяснилось, что 8 и 9 сентября 2020 года он заходил в базу данных по авиаперелётам и интересовался информацией о рейсах авиакомпании S7 из Томска в Домодедово на 20 и 21 августа 2020 года. Майор якобы «получил персональные данные» и «передал их третьему лицу».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года блогер Алексей Навальный выложил в Сеть видео с телефонным разговором с человеком, голос которого якобы принадлежит сотруднику ФСБ, планировавшему покушение на оппозиционера. В свою очередь в ФСБ заявили, что ролик является подделкой. В службе подчеркнули, что это «спланированная провокация, направленная на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов ФСБ», организованная не без поддержки иностранных спецслужб.

Ранее в том же месяце авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel опубликовали материал, согласно которому покушение на Алексея Навального в Томске якобы совершила группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшая под прикрытием.

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