Москва, , 12:17 — REGNUM Лучшим форвардом февраля в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба турнира.

Яшкин в феврале одержал вместе с командой восемь побед в девяти матчах. На его счету семь голов и шесть результативных передач с показателем полезности «+6».

Лучшим вратарём месяца стал Ларс Юханссон из ЦСКА. Он отразил 155 бросков (96,13%) в шести матчах. Команда выиграла все шесть встреч.

Лучшим защитником признан Ник Бэйлен из челябинского «Трактора», на счету которого 11 (7+4) очков. Он забросил победны шайбы в матчах с ЦСКА (2:1) и «Металлургом» (4:3), а во встрече с минским «Динамо» он оформил дубль.

Новичком месяца стал нападающий «Авангарда» Клим Костин, который набрал 9 (4+5) очков.