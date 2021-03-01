Банда-Ачех, Индонезия, 1 марта 2021, 12:17 — REGNUM Взрыв произошел на улице города Банда-Ачех в Индонезии 1 марта 2021 города, сообщает CNN Indonesia.
Известно, что место происшествия оцеплено полицией, дорога перекрыта. На месте инцидента обнаружили куски металла, которые доставили в лабораторию судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить тип взорвавшегося объекта.
В результате взрыва один человек получил ранение. Пострадавший был доставлен в больницу.
Полиция провинции Ачех в настоящее время расследует причину взрыва.