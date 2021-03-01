Оренбург, , 12:17 — REGNUM В Оренбургской области суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение коллег о компенсации в пользу жительница Оренбурга и ее маленькой дочери после серьезного ДТП, сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда

Оренбурженка потребовала с компании-перевозчика компенсацию морального вреда за стресс и травмы. С ответчика взыскано 40 тыс. рублей, а так же штраф в размере 20 тыс. рублей. Жалоба перевозчика оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года под Оренбургом в кювет опрокинулся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 127. Один человек погиб. Семерым пассажирам потребовалась медпомощь.

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