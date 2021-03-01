Москва, , 12:15 — REGNUM В России вновь закручивают гайки, и скоро предпринимателей лишат максимума возможных механизмов защиты, а бизнес превратится в рулетку. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 1 марта заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган, комментируя информацию о том, что каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году.

Он обратил внимание, что на этом фоне продолжается активнейшее обсуждение законопроекта о реформе процедуры банкротства, который не нравится, кажется, никому, кроме его авторов. «Ещё не так давно ФНС предложила подумать над созданием «маркетплейса» по банкротству — единой площадки по распродаже имущества павших в неравной борьбе с российской экономикой предприятий. Всё это, на самом деле, крайне иронично — вместо того, чтобы бросить все силы на разработку мер поддержки бизнеса, Минэкономразвития РФ занято проработкой максимально эффективного механизма по его ликвидации. Действительно, куда важнее обеспечить независимого от коммерсантов и подчиненного только государству управляющего, чем постараться не допустить закрытия бизнеса», — подчеркнул Коган.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов, как обезопасить бизнес. Это может быть брачный договор, холдинг и бизнес-план. «До вступления в бизнес подпишите брачный договор с раздельным режимом и вдумчиво определяйте собственника имущества. Грамотно построенный холдинг позволит сохранить ряд бизнес-активов и выбраться из кризисной ситуации. При первых признаках финансовых проблем составьте и одобрите на общем собрании бизнес-план. Подчеркиваю, не формальную отписку и не заметку «для себя», а именно весомый и солидный план выхода из кризиса, который вы покажете суду. Даже если расчет не оправдается, он будет хорошим аргументом при защите от субсидиарки», — пояснил эксперт.

Он также призвал не допускать никаких долгов по налогам и зарплате, а обсуждения важных для фирмы вопросов фиксировать на бумаге.

«Общий совет: если чувствуете финансовые проблемы — проведите юридический аудит рисков менеджмента и бенефициаров на случай банкротства. Это позволит выработать грамотную стратегию и, возможно, своевременно выйти из проекта. Поверьте, лучше потратить небольшую сумму заранее, чем получить «ярдовый» долг на оставшуюся жизнь без вариантов от него отбиться», — добавил профессор.