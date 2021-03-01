Казань, , 12:16 — REGNUM В Казани порядка 557 многодетных семей в 2020 году выбрали для строительства жилья бесплатные земельные участки, еще 347 семей воспользуются правом в первом квартале текущего года. Общий дефицит в настоящее время составляет 7 343 участка площадью 1 175 га. Об этом 1 марта сообщил глава города Ильсур Метшин.

По словам градоначальника, ведется работа по поиску и формированию земельных участков для многодетных семей. На федеральном уровне такой программы нет. Насколько это возможно, данная проблема решается путем включения в республиканские и городские программы. «Максимум — можем построить дороги и обеспечить электрическими сетями, и то не везде. В любом случае — это лучше, чем ничего», — отметил Метшин.

Предоставлять бесплатные земельные участки многодетным семьям начали с 2011 года. Жители столицы могут расчитывать на земли на территориях Лаишевского и Высокогорского районов республики, а также в поселках Большие Дербишки и Константиновка в Казани.

В 2020 году на выбор земельного участка приглашали 1 015 многодетных семей. 252 семьи не явились на комиссию, 206 семей отказались от выбора предлагаемых участков, сделали выбор 557 семей. Для сокращения дефицита многодетным семьям в 2021 году запланировали предоставить 847 земельных участков.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии прокуратура судилась с мэрией Чебоксар из-за предоставления участков многодетным семьям без инженерной инфраструктуры — в чистом поле. Суд встал на сторону заявителя. На начало 2021 года в республике на учёте для получения земельных участков стояла 15 901 многодетная семья, в том числе в Чебоксарах — 6118.

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