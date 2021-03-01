Николаев, Украина, , 12:17 — REGNUM В Николаевской области Украины в селе Ивановка на территории сельской школы произошёл взрыв. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По предварительным данным, взорвался твердотопливный котёл.

«Согласно информации, в помещении котельной под железобетонной плитой находится человек», — сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе отметили, что на месте работают два отделения сотрудников ГСЧС. Они потушили небольшой пожар и принимают меры для спасения человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось анонимное сообщение о минировании более двух десятков школ Донецка. Сотрудники полиции и экстренных служб проводят проверку учебных заведений.

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