Николаев, Украина, 1 марта 2021, 12:17 — REGNUM В Николаевской области Украины в селе Ивановка на территории сельской школы произошёл взрыв. Об этом сообщила 1 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
По предварительным данным, взорвался твердотопливный котёл.
В пресс-службе отметили, что на месте работают два отделения сотрудников ГСЧС. Они потушили небольшой пожар и принимают меры для спасения человека.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось анонимное сообщение о минировании более двух десятков школ Донецка. Сотрудники полиции и экстренных служб проводят проверку учебных заведений.
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