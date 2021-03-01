Москва, , 13:27 — REGNUM Заявление немецкого дипломата, главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что трубопровод «Северный поток — 2» (СП-2) могут достроить, несмотря на противодействие США, но, по его мнению, для этого Германии придётся внедрить механизм экстренной остановки, предложить подписание «Евроатлантического энергетического договора» и связать проект с политическими требованиями, касающимися, например, украинского кризиса, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Слишком многого хотят. Есть в народе поговорка: «лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Дураками европейцев не назовёшь, но и русских за дураков держать не надо», — пишет Елена Ц.

Многие пользователи не поддержали приведённые «условия» и пришли к выводу, что они не устроят руководство России.

«Эти три условия неприемлемы для России. Скорее всего, лесом пошлют. Когда замёрзнут, сами достроят», — считает Александр Т.

Некоторые комментаторы отметили, что проект СП-2 вобрал в себя уже достаточно много ресурсов, чтобы просто так от него отказываться, но политические условия, которые противоречат суверенитету России, неприемлемы.

«Сделано и вложено слишком много, чтобы бросать, но эти «условия» посягают на суверенитет России», — написал Alexander S.

Нашлись и те, кто призвал власти России бросить попытки достроить газопровод и поставить ЕС перед фактом. Они считают, что нужно перестать нянчится с Брюсселем.

«А что если России просто отказаться от СП-2? Какую песню в этот раз затянут? На примере всех этих действий, санкций, скандалов я бы посоветовала вообще ни в одних совместных предприятиях и стройках не участвовать. Вам нужно, вы и тяните рельсы, газопроводы, провода», — поделилась своим мнением Natalja M.

Напомним, 28 февраля немецкий дипломат, глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в статье для Spiegel о том, что трубопровод «Северный поток — 2» могут достроить, несмотря на противодействие США, но, по его мнению, для этого Германии придётся внедрить механизм экстренной остановки, предложить подписание «Евроатлантического энергетического договора» и связать проект с политическими требованиями, касающимися, например, украинского кризиса.