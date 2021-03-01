Сеул, , 12:19 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел телефонные переговоры с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений и ситуацию в регионе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора представители двух стран обсудили недавний инцидент в Мьянме, выразив обеспокоенность по поводу числа жертв среди гражданского населения, участвовавшего в демонстрациях в поддержку демократии.

Дипломаты согласились с тем, что военному правительству Мьянмы необходимо воздержаться от применения силы, вернуться к демократии, а также уважать и придерживаться хартии АСЕАН.

Министры высоко оценили развитие практического сотрудничества в условиях пандемии коронавируса, а также договорились развивать стратегическое партнёрство в сфере обороны, торговли и инвестиций.