Канберра, , 12:16 — REGNUM Решение о выделении дополнительных $452 млн на неотложные задачи по программе по уходу за пожилыми людьми в Австралии приняло правительство страны. Об этом 1 марта сообщает 9news.com.au.

По последним данным, такое решение было принято по итогам отчёта королевской комиссии по качеству и безопасности ухода за престарелыми, в котором его составители пришли к выводу, что по крайней мере треть людей, обращающихся за услугами по уходу за престарелыми в специальных учреждениях и на дому, пожаловались на некачественный уход.

Кроме того, указывается, что были обнаружены «явные злоупотребления» ограничениями при такого рода услугах. При этом в отчете содержится 148 рекомендаций для решения данной проблемы.

«Я провёл последние несколько дней, размышляя над этим. Это личное. Забота о тех, кого мы любим, носит личный характер. Мы все являемся частью системы, которая должна обеспечивать пожилых австралийцев максимально качественным уходом, особенно по мере их старения», — заявил по этому поводу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, отец которого провёл свои последние дни в доме престарелых.

Также Моррисон уточнил, что на базе данных рекомендаций будет создан новый закон об уходе за престарелыми. Вместе с тем, глава австралийского минздрава Грег Хант добавил, что правительством будет разработан план сроком на пять лет, а дополнительно выделенное финансирование, будет потрачено на повышение качества обслуживания на дому и увеличение числа инспекций в профильных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу медиакодекса, обязывающего глобальные цифровые платформы платить СМИ Австралии за новостной контент.