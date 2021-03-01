Нехаевский район, , 12:11 — REGNUM Тела трёх человек обнаружены 1 марта после пожара в частном доме в селе Солонка Нехаевского района Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС. Деревянное строение горело по всей площади.

Сообщение о пожаре на улице Партизанской поступило спасателям в 08:15. Возгорание в доме площадью 70 кв. м ликвидировали в 09:10. При разборе завалов пожарные обнаружили тела трёх взрослых человек.

Причины пожара установят специалисты испытательной пожарной лаборатории.