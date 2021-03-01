Тегеран, , 12:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана категорически опровергает слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы причастности Тегерана к взрыву на грузовом судне Helios Ray в Оманском заливе. Об этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил 1 марта на пресс-конференции.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран не только отвергает эти обвинения. Тегеран ещё и отслеживал все действия Израиля, направленные против безопасности Ирана. Дипломат назвал «режим в Израиле» ответственным за нестабильность и небезопасность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля на израильском грузовом судне Helios Ray, которое шло по Оманскому заливу под флагом Багамских островов, произошёл взрыв. Пострадавших не было, судно довели до ближайшего порта. Нетаньяху 1 марта заявил, что это была операция Ирана, и в этом не может быть никаких сомнений.

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