Кострома, 1 марта 2021, 12:19 — REGNUM В Костромской области Роспотребнадзор запретил массовые гуляния на Масленицу, сообщает «СМИ44».
Запрет на проведение любых мероприятий с численностью участников более 10 человек в области продлен вплоть до последнего дня празднования — 14 марта.
Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин объяснил логику требования так: организаторы гуляний не располагают достаточными силами и средствами, чтобы проконтролировать соблюдение правил безопасности всеми людьми. Поэтому во избежание массовых заражений праздник лучше запретить.
Погулять на Масленицу костромичи могут в соседнем Ярославле. Там власти, наоборот, зазывают туристов.
Как сообщает портал правительства Ярославской области, на масленичной неделе ярославцев и гостей региона ждут праздничные шествия, разнообразные квесты и мастер-классы, специальное меню и даже сеанс связи с радиолюбителями всего мира.
Справка: Масленица отмечается на протяжении 7 дней, в этом году её празднуют с 8 по 14 марта. В прошлые годы на Масленицу в Костроме жгли кукол, олицетворяющих зиму, устраивали ярмарки, розыгрыши призов и народные концерты.