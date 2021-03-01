Кострома, 1 марта, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Костромской области Роспотребнадзор запретил массовые гуляния на Масленицу, сообщает «СМИ44».

Григорий Михайлов Празднование Масленицы в Костроме

Запрет на проведение любых мероприятий с численностью участников более 10 человек в области продлен вплоть до последнего дня празднования — 14 марта.

Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин объяснил логику требования так: организаторы гуляний не располагают достаточными силами и средствами, чтобы проконтролировать соблюдение правил безопасности всеми людьми. Поэтому во избежание массовых заражений праздник лучше запретить.

Погулять на Масленицу костромичи могут в соседнем Ярославле. Там власти, наоборот, зазывают туристов.

«Нам очень приятно, что «Главная Масленица страны» проходит именно в Ярославле, что уже зафиксировано в топ-500 главных культурных брендов России. Теперь мы должны постараться и оправдать столь высокое доверие. Я приглашаю всех россиян праздновать Масленицу в нашем регионе — здесь действительно есть что посмотреть!», — сказал и.о. директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко.

Как сообщает портал правительства Ярославской области, на масленичной неделе ярославцев и гостей региона ждут праздничные шествия, разнообразные квесты и мастер-классы, специальное меню и даже сеанс связи с радиолюбителями всего мира.