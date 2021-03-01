Москва, 1 марта 2021, 12:06 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 марта поздравил вице-премьера Юрия Трунева с днём рождения.
«Сегодня день рождения Юрия Петровича Трутнева, хочу от всей души его поздравить, пожелать ему всего доброго, здоровья, удачи, профессиональных успехов», — сказал глава правительства перед началом совещания с заместителями.
Заместителю председателя правительства РФ — полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу 1 марта исполнилось 65 лет.