Ярославль, 1 марта 2021, 12:10 — REGNUM В 2020 году в Ярославской области были признаны безработными 52,8 тысяч человек. Об этом сообщает Ярославльстат.
Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, когда безработными признавалось 20,5 тысяч человек. При этом снято с учёта за 2020-й год 47,7 тысяч человек.
В Ярославльстате полагают, что реальное количество безработных выше.
Наиболее высокий уровень официально зарегистрированной безработицы был отмечен в Брейтовском (7.1%), Даниловском (4.0) и Тутаевском (4.0%) муниципальных районах. Брейтовский и Даниловский районы возглавляли рейтинг и в 2019 году.
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