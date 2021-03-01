Ярославль, , 12:10 — REGNUM В 2020 году в Ярославской области были признаны безработными 52,8 тысяч человек. Об этом сообщает Ярославльстат.

Это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году, когда безработными признавалось 20,5 тысяч человек. При этом снято с учёта за 2020-й год 47,7 тысяч человек.

«На 1 января 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы составил 2,1 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года он увеличился на 0,9 процентного пункта», — сообщили в Ярославльстате.

В Ярославльстате полагают, что реальное количество безработных выше.

«По данным обследования рабочей силы, большое число жителей области трудоспособного возраста, не имеющих работы, но ищущих ее, не обращались в службу занятости и не зарегистрированы в качестве безработных. По оценке, их численность превышает численность официально зарегистрированных безработных в 2,2 — 2,4 раза», — сообщили в Ярославльстате.

Наиболее высокий уровень официально зарегистрированной безработицы был отмечен в Брейтовском (7.1%), Даниловском (4.0) и Тутаевском (4.0%) муниципальных районах. Брейтовский и Даниловский районы возглавляли рейтинг и в 2019 году.

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