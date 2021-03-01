Ашхабад, , 12:06 — REGNUM Российская авиакомпания S7 выполнила вывозной авиарейс по маршруту Туркменабад — Москва, сообщили на странице Twitter посольства России в Туркмении.

Рейсом, организованным российским посольством, воспользовались 173 человека. Самолет прилетел в Москву 1 марта в 00:45. С начала пандемии посольство России организовало восемь вывозных рейсов из Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января посольство РФ в Туркмении организовало вывозной авиарейс Ашхабад — Москва. На борту самолета находились 177 человек. Регулярное воздушное сообщением между двумя странами было приостановлено в марте 2020 года.

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