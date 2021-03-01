Среднеуральск, Свердловская область, , 12:21 — REGNUM Екатеринбургская епархия РПЦ подала второй иск к администрации Среднеуральского ГО (Свердловская область) о признании права собственности. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда региона.

На территории городского округа размещён Среднеуральский женский монастырь — бывшая вотчина арестованного экс-схимонаха Сергия (Романова). До этого епархия подавала иск к мэрии о признании права собственности на здание одного из храмов, находящегося на монастырское земле.

Исковое заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу — такое решение принял Арбитражный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовые структуры вновь нагрянули в Среднеуральский женский монастырь.

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