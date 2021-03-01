Кабанский район, Бурятия, , 12:04 — REGNUM Жителям прибайкальского села Выдрино в Кабанском районе Бурятии перекрыли проезд на берег озера. 19 февраля они увидели здесь длинный забор с колючей проволокой, передают ИА REGNUM в пресс-службе бурятского отделения КПРФ.

На информационных щитах ООО «Славное море» написано, что эта территория является частной собственностью.

«Проход и проезд на территорию без разрешения собственника запрещён! Право собственности охраняется законом», — говорится на вывесках.

В связи с этим в Восточно-Байкальской межрайонный природоохранный прокуратуре отметили, что проход и проезд к водному объекту должен быть общедоступным. Перекрытие проезда на берег является незаконным.

«В Telegram-каналах и СМИ речь идёт об организации ООО «Славное море». 30 декабря прошлого года мы предъявили иск в Кабанский районный суд как раз по этим земельным участкам», — передаёт портал «Байкал-Daily» сообщение надзорного ведомства.

Выяснилось, что прокуроры намерены через суд вернуть участки земли на Байкале государству. Как считают в прокуратуре, участки были сформированы незаконно, поскольку затрагивают земли водного фонда.