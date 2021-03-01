Брянск, , 12:04 — REGNUM Более 6,6 млрд рублей из различных источников направят на ремонт автодорог в Брянской области в 2021 году. На эти средства приведут в порядок 440 км дорожного полотна, сообщает 1 марта пресс-служба правительства региона.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения в шести районах, а также пять трасс в составе Брянской агломерации. В областном центре и пригородах по нацпроекту планируется провести капитальный ремонт на 28-ми автодорогах. Всего в 2021 году из различных источников финансирования выделят более 6,6 млрд рублей на обустройство 440 км автодорог.

Дополнительные средства поступят из федерального бюджета и на строительство масштабного объекта — автодороги-защитной дамбы Брянск I-Брянск II. Протяжённость шестиполосной дороги 5,4 км, она соединит Фокинский и Володарский районы, а также будет иметь выход в Советский район Брянска.