Лондон, , 12:03 — REGNUM Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin представит к 2023 году более десятка новых машин с технологиями от Mercedes. Об этом было заявлено на мероприятии для инвесторов, где был обнародован финансовый отчёт Aston Martin за 2020 год.

В компании сообщили, что линейка силовых агрегатов с передним расположением будет полностью обновлена. Таким образом, будут модернизированы модели DBS, DB11 и Vantage. Кроме того, британская автокомпания намерена организовать несколько спецвыпусков моделей для повышения их прибыльности.

Также стало известно, что первый кроссовер DBX, представленный в прошлом году, получит «расширение платформы с производными и новыми линиями автомобиля». Что говорит о том, что должен появиться второй кроссовер и новые версии DBX. Об этом можно судить и по последнему тизеру марки, где показана одна из этих будущих моделей.

В Aston Martin подтвердили, что официальная премьера нового DBX запланирована на третий квартал нынешнего года. Это будет купе-кроссовер или модель с длинной колесной базой.

Ранее директор Aston Martin Тобиас Моерс сообщил, что в течение двух лет компания планирует выпустить 10 электрифицированных моделей на базе уже существующих автомобилей бренда.

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