Москва, , 12:06 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим спутником «Арктика-М» стартовавшего с космодрома Байконур вызвал обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 1 марта в социальной сети Facebook.

«Профессионалы! Молодцы!», — поделилась Natalya M.

Многие пользователи выразили своё восхищение специалистам, которые сделали возможным данный запуск.

«Вот где настоящие люди и специалисты работают. Приятно было слушать представителя разработчика», — написала Елена Ц.

Некоторые пользователи отметили, что запуск ракеты-носителя сопровождался торжественной трансляцией с комментариями специалистов.

«Как же всё торжественно и красиво. В добрый путь!», — пишет Tec M.

Нашлись и те, кто посчитал данный запуск чем-то обыденным для развитых стран и удивился повышенному вниманию к этому событию.

«В мире подобные спутники раз в неделю запускают. Информация касается сугубо специалистов. Остальных это практически не интересует — рутина. В России же запуск тривиального метеоспутника сопровождают такой помпой. Увы. Чем-то более серьезным уже не похвастаться», — считает Vadim M.

Напомним, 28 февраля был осуществлён запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим спутником «Арктика-М». Старт случился с космодрома Байконур.