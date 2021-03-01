Красноярск, , 12:01 — REGNUM Налоговая служба обратилась с банкротным иском к ООО «Ассоциация лесопромышленников Дзержинского района», учредителями которого выступили более 30 юридических и физических лиц. Иск арбитраж Красноярского края пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Красноярскому краю поступил в суд 1 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 1 700 944,64 рубля.

В ЕГРЮЛ датой создания юрлица-ответчика указан сентябрь 2007 года. Ассоциация создана в селе Дзержинское одноимённого района. Гендиректор ООО — Анатолий Сырокваш. Учредителями являются — 32 физических и юридических лица.

В активе Сырокваша также есть две фирмы. Первая — ООО «Тарайское» — учреждено для воспроизводства пресноводных биоресурсов искусственное в 2014 году, а второе — ООО «АЛДР-Экобрикет» в 2011 году для обработки вторичного неметаллического сырья.