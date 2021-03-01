Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Грузия сократит импорт пшеницы из России из-за того, что Москва подняла таможенные пошлины. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава.

«С 1 марта таможенная пошлина на экспортируемую из России пшеницу увеличивается до €50. Всё это сделало ситуацию на мировом рынке достаточно напряжённой, так как Россия — один из крупнейших игроков, и пшеница стала дороже для всех стран», — сказал Силагава.

Он сообщил, что российскую пшеницу постараются заменить поставками из Казахстана, Румынии и Украины, однако этого не хватит, чтобы Грузия полностью отказалась от импорта зерна из России.

Стоит отметить, что в последние годы потребность Грузии в пшенице на 70−80% обеспечивалась за счет поставок из России.