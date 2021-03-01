Бангкок, , 11:57 — REGNUM В Таиланде в результате столкновений с полицией на состоявшейся 28 февраля акции протеста возле резиденции премьер-министра Праюта Чан-Очи пострадали не менее 33 человек. Об этом 1 марта сообщает телеканал ThaiPBS.

Отмечается, что пострадали 23 сотрудника полиции и 10 антиправительственных активистов. Кроме того, известно о смерти одного правоохранителя.

Всего правоохранители задержали 22 протестующих, им будут предъявлены обвинения за нарушение указа о чрезвычайном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 февраля, в столице Таиланда Бангкоке протестующие потребовали отставки премьер-министра королевства, а также внесения изменений в конституцию и реформы монархии.