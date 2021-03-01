1 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Когда-то я питал себя надеждой, что принцип естественного отбора, особенно в демократических, не наследственных обществах, приводит на верхние ступени людей пусть и не самых высоких моральных качеств (порой клейма ставить негде, но всегда есть место для ценника), но умных или подготовленных. Пусть даже и не особо образованных – умный всегда подберет себе интеллектуальную команду. Жизнь и украинский парламент доказывают ошибку такого взгляда.

Андрей Ганжа, , 13:07 — REGNUM «И сейчас мы имеем то, что мы имеем, и должны это исправлять … э … что … э … по … э … Что касается… рамках нашего комитета и е … энергетической безопасности, опять же уже было сказано э … о том … кроме … э … кроме … э … именно … э … электричества и вопро… того насколько трудно найти баланс э между импортом и э … ценами для населения. Но тем не менее надо стремиться к … э … собственных мощностей. Это и вопросы и присоединения к … э … опять же европейскому пространству. И это обрабатывается … э … Сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой, то есть энергетических вопросов … э … это и логистический компонент и различные категории тоже дополнить, потому что с вопросов с позиции национальной безопасности здесь больше общие такие вещи, что я могу говорить … э … это очень важно, чтобы мы его достигли в течение ближайших лет и вывели это в политиче … и не только это в экономическую плоскость, а и сохранили тот политический нарратив. Вернее тот политический диапазон, приемлемый для народа». И это не работа генератора случайных слов.

Кабинет министров Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Вы не поверите, но это выступление депутата Верховной рады Украины перед телекамерами на Всеукраинском форуме «Украина 30» на второй день его работы (16 февраля) в подсекции «Украина 30. Платежка». Кто не верит, может убедиться здесь. Даже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов (тот, который сегодня налагает санкции и закрывает каналы в Украине) сидел во время этой феерии с обалдевшим видом (26−30-я секунды ролика) и с трудом скрывал интеллектуальный испуг.

Марьяна Безуглая

А ведь этот депутат, 32-летняя киевлянка Марьяна Безуглая, член парламентской фракции «Слуга народа», еще и — внимание! — заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Вопросам, которые, теоретически, требуют предельной логики, специального образования и огромного опыта. И «безуглый фонтан» на форуме — это не случайность, не «превратность метода». Наоборот, это его постоянство, поскольку Марьяна сейчас постоянный гость украинских телеэфиров, где ее реплики заставляют вспомнить вывод великого франко-швейцарца Клода Гельвеция о том, что «за человека большого ума слывет тот, кто был бы лишь глупцом, если бы он не был министром».

Но ладно, оставим Безуглую, поскольку в Киеве несколько «домов власти». И напротив «дома под куполом» (парламента) находится «дом-подкова» (кабинет министров). А там включаются свои «фонтаны». 27 февраля в виртуальной дискуссии под названием «Является ли «Северный поток — 2» проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов» участвовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, 35 лет, финансист, юрист-международник. Комментируя газовые отношения Украины и России, Стефанишина озвучила ряд постулатов.

«Дом под куполом» (сс) Вадим Чуприна

«Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности». В принципе, правильно, но говорить об этом спустя только месяц после того, как Украина была вынуждена возобновить импорт электроэнергии из России (именно из-за соображений энергетической безопасности в критических ситуациях) — это, как минимум, глупо. Ведь «ситуации» имеют свойство повторяться.

«Но, безусловно, завершение этого проекта («Северный поток — 2») подорвет такую безопасность…». Украинский ответ на угрозу «был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с «Газпромом» — полностью основывать его на законодательстве ЕС». Юрист-международник должен бы знать, что в России принят принцип примата национального законодательства над международным, поэтому в энергетических спорах между Москвой и Брюсселем может быть только компромисс, ибо консенсус принципиально невозможен. К мнению Украины здесь мало кто будет прислушиваться.

Средством предохранения украинской безопасности Стефанишина назвала соглашения о реверсных поставках газа, которые Украина подписала со Словакией, Польшей, Венгрией и другими соседними странами. Финансист Стефанишина должна бы знать, что с конца 2019 года этот реверс — абсолютно виртуальный, и те 12,5 миллиарда кубометров, которые в Украину «поставили» из Словакии, Венгрии и Польши — это тот же российский газ, который посредники продают Украине по цене хаба в австрийском Баумгартене. Никаких особых убытков Россия не несет, а вот Украина ставит себя в откровенную зависимость от западных «виртуальных поставщиков».

«Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине». Стефанишина, конечно, не историк и может не знать, что в начале 2009 года Европа где-то даже перепугалась, когда 1 января прекратилась подача газа для Украины, с 5 января уменьшилась подача для европейских потребителей, а с 7 января транзит российского газа через территорию Украины был прекращён полностью. Но просто по должности вице-премьера она обязана понимать, что Украина — не «поставщик» газа в Европу, а не более чем его транзитер. И этот очень выгодный статус может прекратиться, если реальному поставщику «вожжа под мантию» попадет, и он начнет строить не «дополнительные», а «компенсирующие» газопроводы в обход Украины.

«Дом-подкова» (сс) Daniel Haußmann

Если же в целом оценить «энергобезопасные пассажи» Стефанишиной, то напрашивается два вывода. Либо она беззаветно, но бездумно, выполняет свои обязанности вице-премьера «по Европе» и озвучивает то, что хотят слышать «там», а не идет на пользу «здесь». Либо в «доме — подкове» забил свой «интеллектуальный фонтан» а-ля Безуглая. И тогда опять остается только вспомнить Клода Адриана Гельвеция; «Источником, порождающим наибольшее число общественных бедствий, является невежество».