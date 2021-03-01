Москва, , 12:02 — REGNUM Бывший глава Минтруда и Пенсионного фонда России Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора «Российских железных дорог». Об этом пишет 1 марта газета «Гудок».

»Приказом генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова Максим Топилин назначен старшим советником генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД», — сообщает издание со ссылкой на департамент управления персоналом.

Отмечается, что Топилину поручили нормотворческую деятельность в области социальной политики и охраны труда. Он будет помогать компании в работе с органами власти.

Напомним, 53-летний Топилин с 22 января 2020 года до 11 февраля 2021 года возглавлял правление ПФР. В 2012 — 2020 годах он был министром труда и социальной защиты РФ.

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