Казань, , 11:58 — REGNUM В столице Татарии 1 марта к уборке дорог от снега привлекут 355 единиц спецтехники и 387 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Снег запланировали вывозить с участков улиц 2-я Туринская, 8 Марта, Авангардная, Аграрная, Фатыха Амирхана, Беломорская, Бирюзовая, Вагапова, Воровского, Восстания, Гаврилова, Ярослава Гашека, Мазита Гафури, Гвардейская, Декабристов, Достоевского, Дубравная, Ипподромная, Кирпичникова, Кремлевская, Кулагина, Аделя Кутуя, Лево-Булачная, Ленинградская, Лядова, Павлюхина, Пионерская, Попова, Право-Булачная, Советская, Театральная и других.

За прошедшие сутки в городских улиц вывезли более 11 тыс. тонн снега. В работе было задействовано 380 сотрудников дорожных служб и 627 единиц спецтехники. С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли свыше 751,4 тыс. тонн снега. За сутки использовано 505 тонн противогололедных реагентов, с начала сезона — около 71 тыс. тонн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Казань с января не может оправиться от выпавших двух третьих месячной нормы осадков. Затем в городе наступили сильные морозы, что существенно осложнило уборку улиц от снега. С 2010 года убираемая площадь городских территорий возросла с 12 млн кв. метров до 22 млн кв. метров. По словам главы республики Рустама Минниханова, планируется закупка новой техники для дорожных служб региона, значительная часть которой будет выделена Казани.

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