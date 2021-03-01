Москва, , 11:53 — REGNUM Положение об ограничении выплаты дивидендов исключено из готовящегося законопроекта, ужесточающего ответственность компаний за ущерб природе. Такое решение приняло Министерство природных ресурсов и экологии РФ после обсуждения поправок с бизнесом. Об этом 1 марта сообщает РБК со ссылкой на новую версию законопроекта от 25 февраля.

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Исключить запрет на выплату дивидендов до полного возмещения вреда окружающей среде предложил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Соответствующее предложение содержится в письме президента РСПП Александра Шохина, направленного в феврале заместителю главы Минприроды Светлане Радченко. Шохин указывает, что этот запрет противоречит положениям законодательства в отношении права природопользователя оспорить требование о возмещении вреда окружающей среде.

Против ограничений на выплату дивидендов на заседании общественного совета Минприроды, которое состоялось 25 февраля, выступил и директор по взаимодействию с органами госвласти «Металлоинвеста» Евгений Полесский. Он считает, что идею необходимо доработать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды РФ, Минпромторгу и Минэкономразвития доработать и до марта 2021 года представить в правительство РФ поправки в законодательство, предусматривающие механизм по ограничению на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде.

Цель властей — за счёт прибыли компенсировать экологический ущерб и предотвратить появление брошенных вредных производств по России.