Ашхабад, , 11:53 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов упростил визовый режим для сотрудников ООН. Об этом сообщили в эфире информационной программы «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно документу, иностранцам с паспортом ООН разрешается находиться в Туркмении без оформления визы на протяжении 30 дней. Сотрудники ООН могут не оформлять визу во время своей работы в республике.

Отмечается, что упрощение визового режима для сотрудников ООН направлено на развитие отношений между Туркменией и международной организацией.

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