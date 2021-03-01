Киев, , 11:54 — REGNUM Двух сотрудников посольства Украины в Польше отозвали обратно на Украину после того, как их заподозрили в перемещении контрабанды. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вчера двух сотрудников посольства Украины в Польше поймали на горячем — их задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто с Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. Случай для МИДа вопиющий», — рассказал министр.

Кулеба отметил, что работа данных лиц в посольстве завершена, в отношении них начато дисциплинарное расследование.

«Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения», — подчеркнул глава МВД Украины.

Напомним, ранее бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что располагает данными о коррупции в высших эшелонах украинской власти, а также готов опубликовать эту информацию.

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