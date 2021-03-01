Киев, 1 марта 2021, 11:54 — REGNUM Двух сотрудников посольства Украины в Польше отозвали обратно на Украину после того, как их заподозрили в перемещении контрабанды. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Кулеба отметил, что работа данных лиц в посольстве завершена, в отношении них начато дисциплинарное расследование.
Напомним, ранее бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный заявил, что располагает данными о коррупции в высших эшелонах украинской власти, а также готов опубликовать эту информацию.
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