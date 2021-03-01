Джакарта, , 11:52 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садыкин заявил, что правительство не может отложить программу вакцинации против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Если мы отложим вакцинацию на год, то умрут около 108 тысяч человек», — подсчитал министр здравоохранения страны.

Правительство Индонезии одобрило использование четырех марок вакцины против коронавируса в стране, а именно Sinovac, AstraZeneca, Pfizer и Novavax.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что эксплуатация электропоезда Джокьякарта — Соло сможет стимулировать туризм и экономику страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии намерен развивать экологически чистый транспорт