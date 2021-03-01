Грозный, , 11:48 — REGNUM В Чечне провели гастрономический фестиваль, посвященный любимому весеннему лакомству жителей региона — черемше. Праздник «Хонк-фест» собрал 32 тысячи гостей, в том числе из числа местных жителей и туристов, поваров и ценителей чеченской кухни. О том, как проходило мероприятие, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, черемша — это «экологически чистый и очень полезный продукт, любимое лакомство чеченцев».

«В ходе мероприятия повара, кулинары ведущих ресторанов ЧР продемонстрировали искусство приготовления национальных блюд из черемши на территории импровизированной этнографической деревни. <…> Гости мероприятия имели отличную возможность отведать на месте приготовленные блюда»,— написал чеченский лидер на своей странице «ВКонтакте».

Помимо кулинарных конкурсов, на фестивале была организована выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и картин, продажа меда местных пчеловодов. Во время состязаний, в том числе по скоростной чистке черемши, были разыграны весьма достойные призы. Так, победительнице — заслуженной артистке ЧР Заре Хайдаровой — вручили путевку на двоих в Турцию.

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