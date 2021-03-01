Петропавловск-Камчатский, , 11:45 — REGNUM На Камчатке у подножья Авачинского вулкана скончался 54-летний мужчина. Следственные органы проводят проверку и ждут результаты судебно-медицинской экспертизы для принятия процессуального решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Читайте также: В Чечне вызволили туристов из снежного плена

Выяснилось, что мужчина отправился к подножью вулкана утром 28 февраля на снегоходе. Позже он позвонил знакомому и сообщил об ухудшении своего самочувствия. Приятель отправился к Авачинскому вулкану, обнаружил товарища, который через некоторое время умер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне завершены работы по расчистке снега на дороге к туристическому комплексу «Кезеной-Ам». К вечеру 24 февраля дорога была открыта. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, было запущено движение автотранспорта по одной полосе трассы.