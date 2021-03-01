Оренбург, 1 марта, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту обнаружения краски на постаменте памятника Юрию Гагарину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Пресс-служба администрации Оренбурга В Оренбурге неизвестные закрасили на памятнике автограф Гагарина краской

Как отметили в ведомстве, в ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация по факту осквернения памятника, расположенного на проспекте Гагарина. Неизвестные закрасили зеленой краской факсимиле первого космонавта Земли.

«Собран материал проверки. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному происшествию», — сказали в УМВД.

Мэрия обратилась к горожанам с призывом бережно относиться к памятникам истории и культуры. «Необходимо помнить, что памятники культуры принадлежат не одному поколению, и мы несем за них ответственность перед нашими потомками», — отметили чиновники.

Специалисты департамента градостроительства и земельных отношений оперативно очистили памятник, приведя его в первоначальный вид.