Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В феврале 2021 года Южная Корея заняла восьмое место среди 53-х крупнейших стран мира по качеству жизни в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

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Известно, что в ноябре 2020 году Южная Корея занимала четвертую строчку рейтинга, однако к январю 2021 года опустилась на 12-ю строчку.

Как отметили в Bloomberg, улучшение показателя связано с замедлением темпов распространения вируса и появлением вакцины от COVID-19.

В топ-10 стран по качеству жизни в период пандемии коронавируса вошли: Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Финляндия, Норвегия, Китай, Южная Корея, Япония и Таиланд.

США оказались на 27-м месте, Австрия — на 24-м месте, Швеция — на 26-м месте, Румыния — на 31-м месте, Перу — на 52-м месте, Ирак — на 38-м месте, Чили — на 39-м месте, Испания — на 33-м месте.

Рейтинг американского информационного агентства основан на анализе десяти показателей, таких как рост заболеваемости, уровень смертности, возможности тестирования и ухода, доступность вакцин, влияние пандемии на экономику и свободу передвижения.