Вашингтон, 1 марта, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Компания General Motors подала патентную заявку на пневматическую систему массажа ног пассажиров автомобилей. Соответствующий документ размещён на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) Пневматическая система массажа ног пассажиров автомобилей компании General Motors

Массаж ног пассажиров производится посредством пневматической системы, которая массирует ноги сжатым воздухом при помощи развитой системы воздуховодов в полу машины и присоединённых к ним баллонов со сжатым воздухом. При этом сам водитель массаж ног получить не сможет.

Чтобы воспользоваться опцией пассажирам нужно будет разуться. Стоит отметить, что в документе не говорится о подогреве поступающего к ногам воздуха. Кроме того, сложная конструкция пневмомассажа вряд ли целесообразна — использование механической системы было бы более надёжным.

Ранее в патентном ведомстве Соединённых Штатов компания Tesla зарегистрировала новую технологию стеклоочистки. Технология включает в себя всего один «дворник» с электромагнитным приводом. Особенностью такой стеклоочистки является то, что «дворник» может очищать всю площадь лобового стекла.

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