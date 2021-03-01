Москва, , 11:41 — REGNUM Маловероятно, что противостояние между Роскомнадзором и социальной сетью Twitter перерастет в острую фазу, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«Как показал опыт предыдущих конфликтов с крупными интернет-сервисами, реально перекрыть доступ к ним российским пользователям не получается.

Ну, а недавняя история противостояния австралийских властей и Facebook показала, что у социальных сетей есть свои сильные инструменты давления. Да и история с удалением аккаунтов Дональда Трампа весьма показательна.

При этом Twitter ведет себя в России относительно лояльно, порядка 90% запрещенного контента по требованиям Роскомнадзора удаляется.

При этом и Роскомнадзор не идет на обострение, не злоупотребляя своим правом выставления штрафных санкций. Видимо, обе стороны будут стремиться к компромиссу», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет социальная сеть Twitter не удалила 2862 материала с запрещенной информацией, заявили в Роскомнадзоре.

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