Подгорица, , 11:41 — REGNUM Обязательный резерв банков Черногории на конец января 2020 года составил 180,5 млн евро, говорится в сообщении центрального банка (CBCG).

Из общей суммы 51,7 процента было размещено на счетах обязательных резервов банков в стране, а 48,3 процента — на счетах ЦБ за рубежом.

Средний остаток от общей суммы банковских депозитов в декабре, который является основой для расчета обязательных резервов, составил 3,32 миллиарда долларов. Из общего объема депозитов до востребования 71,4 процента относятся к депозитам до востребования и 28,6 процента — к срочным депозитам.