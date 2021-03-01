Москва, , 11:39 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов обратились к руководству ЦБ Эльвире Набиуллиной и Российского союза автостраховщиков с предложением распространить ОСАГО на ситуации с повреждениями автомобиля коммунальщиками, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

Парламентарии обратили внимание на массовые обращения граждан на причинение вреда автомобилям из-за недостатков в работе городских служб (коммунальных, дорожно-строительных), которые допускают появление многочисленных ям на дорожном покрытии, а также повреждают транспортные средства либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия (неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся сосульки, упавшие гнилые деревья).

Сейчас даже в случае признания коммунальными службами своей вины в повреждении ТС автовладельцам приходится очень долго отстаивать свои законные права, взыскивая сумму нанесенного ущерба в рамках гражданско-правовых отношений и через длительные судебные процедуры. После анализа ряда судебных процессов было установлено, что среднее время рассмотрения подобных дел составляет почти девять месяцев, отмечают парламентарии.

«Полагаем, для разрешения таких конфликтных ситуаций необходимо обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, имеющих действующий полис ОСАГО, получивших повреждение в результате действия/бездействия установленной в законном порядке виновной стороны (некачественного дорожного ремонта, падения сосулек или деревьев и так далее)», — предлагают депутаты.

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