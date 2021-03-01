Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM По факту падения второклассника с трехметровой высоты на скалодроме в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом 1 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел 27 февраля на скалодроме, расположенном в Невском районе города. Во время вводного урока восьмилетний мальчик упал с высоты трех метров и с переломами обеих ног был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.