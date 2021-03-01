Мантурово, Костромская область, 1 марта 2021, 12:07 — REGNUM Жители города Мантурово в Костромской области выбрали нового главу, им стал директор общеобразовательной школы Игорь Устюжанин. Об этом со ссылкой на Избирательную комиссию Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Устюжанин выдвигался на выборы от «Единой России». Его соперниками были Руслан Гапиров, гендиректор организации «Жилфонд», от КПРФ, Александр Олексеенко от «Справедливой России», мастер мебельного участка Николай Петухов от ЛДПР и временно безработный Андрей Торопыгин, выдвинутый «Казачьей партией».
На избирательные участки пришла пятая часть от всех избирателей (3183 человека), зарегистрированных в районе. В результате 78% голосов получил Устюжанин, по 8 и 6% голосов набрали представители КПРФ и эсеров.
Напомним, изначально на место главы города претендовали семь кандидатов. Двоим из них — самовыдвиженцу Сергею Котову и госинспектору ГИБДД Максиму Потехину — отказали в регистрации.
Справка: в Мантурово расположены 11 крупных и средних предприятий химической, медицинской, пищевой промышленности, машиностроения, лесопромышленного комплекса. Прежний глава города Алексей Смирнов покинул свой пост «в связи с приглашением на работу в структуры региональных органов власти» в декабре 2020 года.
Читайте ранее в этом сюжете: На пост главы Мантурова Костромской области претендуют семь кандидатов
Читайте развитие сюжета: В четырёх районах Костромской области могут отменить прямые выборы глав