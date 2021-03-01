Мантурово, Костромская область, 1 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Жители города Мантурово в Костромской области выбрали нового главу, им стал директор общеобразовательной школы Игорь Устюжанин. Об этом со ссылкой на Избирательную комиссию Костромской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Личная страница «ВКонтакте» Новый глава Мантурово Игорь Устюжанин

Устюжанин выдвигался на выборы от «Единой России». Его соперниками были Руслан Гапиров, гендиректор организации «Жилфонд», от КПРФ, Александр Олексеенко от «Справедливой России», мастер мебельного участка Николай Петухов от ЛДПР и временно безработный Андрей Торопыгин, выдвинутый «Казачьей партией».

На избирательные участки пришла пятая часть от всех избирателей (3183 человека), зарегистрированных в районе. В результате 78% голосов получил Устюжанин, по 8 и 6% голосов набрали представители КПРФ и эсеров.

Напомним, изначально на место главы города претендовали семь кандидатов. Двоим из них — самовыдвиженцу Сергею Котову и госинспектору ГИБДД Максиму Потехину — отказали в регистрации.