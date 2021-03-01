Белград, , 11:36 — REGNUM Сербия впервые выпустила на международный рынок двенадцатилетние государственные облигации, номинированные в евро, на сумму 1 млрд евро, сообщило министерство финансов страны.

Деньги, как уточнили в минфине, пойдут на погашение «старых и дорогих долгов».

Благодаря высокому спросу, который достиг 3,5 миллиардов евро, сербской делегации удалось снизить начальную процентную ставку на 35 базисных пунктов и выпустить облигации с доходностью 1,920 процентов и ставкой купона 1,65 процента со сроком погашения 12 лет.

«Благодаря этой сделке успех Сербии на рынке капитала продолжается», — сказал министр финансов Сербии Синиша Мали.