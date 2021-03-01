Минск, , 11:35 — REGNUM Необходимо ввести ответственность тех, кто даёт и берёт зарплаты в конвертах. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Белоруссии Василия Герасимова.

«По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Накануне по государственным СМИ прошла серия сообщений о привлечении к уголовной ответственности руководителей частных предприятий, выплачивавших зарплаты в конвертах. Проправительственные эксперты требовали ужесточить уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов.